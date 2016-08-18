سويلم: الأهلي والزمالك يرغبان اللعب في السعودية

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي والقائم بأعمال اتحاد الكرة المصري، عدم توصلهم إلى اتفاق نهائي بشأن إقامة مواجهة السوبر المصري في السعودية، مشيرا إلى رغبة فريقي الزمالك والأهلي بخوض تلك المواجهة في الملاعب السعودية.

وقال سويلم لـ"في المرمى": "السعودية مرشحة لاستضافة مباراة كأس السوبر المصري، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ذلك، هنالك عروض عدة من السعودية والإمارات لاستضافة هذا الحدث المصري".

وأضاف في حديثه: "الأهلي والزمالك أبديا رغبتهما اللعب في الملاعب السعودية، لكننا لم نتخذ قرارنا النهائي بعد، وعند اختيار السعودية ندرك تماما عدم ممانعة اتحاد الكرة، بسبب العلاقة المتميزة بين الاتحادين السعودي والمصري".