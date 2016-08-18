عسيري: طويت صفحة الاتحاد.. والأهلي الأفضل حاليا

أكد عبدالفتاح عسيري، المنضم حديثا إلى صفوف أهلي جدة، أفضلية فريقه الجديد حالياً في الدوري السعودي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى طموحه بمواصلة تحقيق البطولات مع النادي الأخضر.

وقال عسيري ضيف "في المرمى": "أشكر الجمهور الأهلاوي الذي استقبلني في النادي عند حضوري في يومي الأول، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم جميعا".

وزاد: "أجريت تدريبي الأول مع فريقي الجديد الأهلي، وكنت قبل ذلك أجري تدريبات خاصة من أجل الالتحاق في التدريبات الأهلاوية وأنا في أتم جاهزية".

ويواصل لاعب اتحاد جدة السابق: "ظروف عدة، كذلك الإصابات، غيبتني عن الاتحاد خلال الموسم المنقضي، لم أظهر بالشكل المطلوب، الاتحاد صفحة وانطوت بحلوها ومرها، سأسعى لتقديم المستويات المعهودة عني والمأمولة مني عبر بوابة الأهلي من أجل العودة إلى صفوف المنتخب السعودي".

واختتم عسيري بقوله: "انتقلت إلى الأهلي برغبتي، هو الفريق الأفضل حاليا بعد تحقيقه لقب الدوري وكأس الملك والسوبر، أتمنى مواصلة تحقيق البطولات، وأن أكون فأل خير عليه".