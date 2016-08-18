عسيري.. صفحة جديدة في تاريخ انتقالات الغريمين

لم يقف التنافر بين الأهلي والاتحاد حاجزاً أمام نجوم الفريقين بالانتقال نحو الغريم منذ أن كان الفريقان يتجاوزان في منطقة البلد التاريخية، وبحسب المصادر فإن 30 لاعباً انتقلوا بين الغريمين.

وفضل سعيد غراب الذي كان يعد أفضل لاعب سعودي حين عاد من النصر بالرياض إلى جدة اللعب للأهلي وبعد تجربة قصيرة حزم حقائبه واتجه صوب الاتحاد، وبقي معه حتى اعتزل.



وفي الماضي، خرج علي عسيري وعادل رواس وإبراهيم عشماوي أو الكلجة من صفوف الاتحاد إلى الأهلي، وفي المقابل انتقل عبدالرؤوف لباد من الأهلي إلى الاتحاد.



وبعد دخول نظام الاحتراف في كرة القدم السعودية، انتقل سالم سويد من الاتحاد إلى الأهلي، لكن تجربته لم تشهد نجاحا يذكر، وبعدها بسنوات بدأ الاتحاد في اختطاف نجوم الأهلي، فخلع القائد التاريخي للأهلي خالد مسعد القميص الأخضر وارتدى قميص الغريم الاتحاد، ثم انتقل إبراهيم سويد في أنجح الانتقالات بين الفريقين، وفضل النتيف والواكد أن يتركا الأخضر ويرحلا صوب القطب الآخر في جدة، وهو ما فعله الموهوب خالد قهوجي أيضا، وفي المقابل رد الأهلاويون على صفقات الجار حين ضموا إلى صفوفهم الراحل محمد الخليوي.



وبقيت الأمور هادئة نسبية لفترة بسيطة، حتى انتقل إبراهيم هزازي من الأهلي إلى الاتحاد، وفي الموسم الحالي بدل أحمد العوفي قميصه الأخضر بالقميص المقلم الشهير، أما عبدالفتاح عسيري فترك شارع الصحافة وبدأ رحلته في التحلية.

