دي وايلد: التعادل أمام اتحاد جدة مكسب

اعترف البلجيكي باتريك دي وايلد مدرب الخليج بأنه سيعتبر التعادل مكسباً في المباراة التي تجمعه باتحاد جدة مساء السبت، نظراً للمشاكل التي يعاني منها فريقه، مشيراً إلى أن الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة الفريق لن تشارك في المباراة.

وقال المدرب البلجيكي: نظراً للظروف التي نعاني منها، فإن التعادل سيكون مكسباً مع الاتحاد. نحن لا نملك إلا لاعبين أجنبيين فقط. وأتبع: الاتحاد فريق كبير ويمر بفترة انتعاش عقب فوزه الماضي على الرائد، لكني درسته جيداً في تلك المباراة وأمام الجيل في كأس ولي العهد، ومتى ما طبق لاعبو الخليج العمل الذي بذلناه خلال الأسبوع الماضي فإن النتيجة ستكون في صالحهم.

وحول التعاقدات الجديدة، أجاب: أنهت الإدارة التعاقد مع فيصل الخراع ويونس عليوي وعبدالإله بخاري لكني لا أستطيع إشراكهم لعدم اكتمال الجاهزية.



