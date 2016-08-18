مدرب الفتح: نريد تحسين صورتنا أمام الأهلي

اعتبر ريكاردو سابينتو مدرب الفتح مباراة فريقه أمام أهلي جدة، بطل الدوري السعودي، فرصة ثمينة لصالح فريقه من أجل تحسين الصورة التي ظهر بها في الدور أمام النصر في المباراة التي انتهت 4-1 لمصلحة الأخير.

وقال سابينتو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: نحترم الأهلي نظير الإمكانيات التي يتمتع بها لاعبوه، لكن سنذبل قصارى جهدنا من أجل تحسين الصورة التي ظهرنا بها في المواجهة الماضية، أمام فريق النصر، لذلك عملنا خلال الأسبوع الحالي على معالجة الأخطاء التي وقع بها الفريق، ومن ثم تجهيز الفريق على المستوى الفني والنفسي والأهم عودة الثقة والروح لجميع اللاعبين".



وأضاف مدرب الفتح: "دخلنا المواجهة الماضية والجميع يعلم بأن المباريات الأولى دائمًا ما تكون صعبة، ولا تظهر من خلالها معظم الفرق بالمستوى المأمول، لذلك هدفنا الأول من خلال مواجهة فريق الأهلي هو تحسين الصورة العامة للفريق، وبالتالي ظهوره بتنظيم عالي ومستوى مرض للجميع، وأن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، ولدينا كل الإمكانيات، التي تساعدنا على ذلك بتكاتفنا جميعا بالفريق".

