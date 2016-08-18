"الترحيل" يحرم ميليسي الهلال من مباراة التعاون

سيبقى الأورغوياني نيكولاس ميليسي في الرياض ولن يرحل مع الهلال إلى القصيم لمواجهة التعاون، بعدما كشف الهلاليون أنه تحصل على عقوبة إيقاف في الدوري الأورغوياني، وتم ترحيلها إلى أول مباراة يخوضها لاعب الوسط مع فريقه الجديد.

وقالت إدارة الهلال في بيان: تلقت إدارة النادي من خلال نظام مطابقة الانتقال الدولي ما يفيد بإيقاف نيوكولاس ميليسي مباراة واحدة مع فريقه السابق بلازا كولونا الأوروغوياني؛ ووفقًا للائحة الدولية المعمول بها.. يتم ترحيل عقوبة الإيقاف لأول مباراة رسمية للاعب مع فريقه الجديد.

وكان ميليسي قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة من مباراة بلازا كولونا أمام بينارول في الدوري الأورغوياني منتصف يونيو الماضي، وتم إيقافه مباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

