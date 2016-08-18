"فتاح" في 7 مباريات أمام الأهلي.. إصابة وهدف وحيد

خاض عبد الفتاح عسيري 7 مباريات أمام الأهلي عندما كان يرتدي قميص الغريم التقليدي الاتحاد سجل خلالها هدفاً واحداً، ودخل في مباراة كلاعب بديل، فيما غادر أخرى مصاباً.

ولعب عبدالفتاح عسيري 9 مباريات دورية في موسمه الأول مع اتحاد جدة، لكن الإسباني بينيات سان خوسيه أبعده عن مواجهة الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الشرائع.

وفي الموسم الثاني لعبد الفتاح، خاض عسيري 7 مباريات دورية لم يقابل خلالها زملاء اليوم ذهاباً أو إياباً، لكنه شارك أساسياً في مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2014، وخسر فريقه مباراة الذهاب 2-1، وفي الثانية سجل عبد الفتاح هدف التعادل الاتحادي بعدما تقدم الأهلي عبر القائد تيسير الجاسم، وانتهت المباراة 3-2 لمصلحة الأهلي.

وخلال فترة إشراف بيتوركا على الفريق، دفع المدرب الروماني بعبدالفتاح عسيري أساسياً في مباراة ديربي جدة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في ديسمبر، وفي مباراة الدور الثاني كان "فتاح" كما يُطلق عليه أساسياً في مواجهة الجولة الأخيرة والتي انتهت 1-1 عندما تقدم فهد المولد للاتحاد وعادل سلمان مؤشر النتيجة في اللحظات الأخيرة.

ومع الروماني لازلو بولوني، بدأ عبدالفتاح مباراة فريقه أمام الأهلي أساسياً، لكنه غادر الملعب عقب 10 دقائق من بداية المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف إسلام سراج، وشخصت الإصابة بأنها تمزق في العضلة الخلفية.

وعقب عودة بيتوركا إلى اتحاد جدة، أبقى عبدالفتاح عسيري على دكة البدلاء في مباراة الاتحاد والأهلي، لكنه استعان به بديلاً عن معتز تمبكتي بداية الشوط الثاني، وحينها هز الأهلاويون شباك الغريم 4 مرات مقابل هدفي سان مارتين وجيلمين ريفاس، فيما لعب عسيري مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد الموسم الماضي والتي انتهت بهدف للأهلي عبر فهد حمد.

