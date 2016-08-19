أهلي جدة يواجه الفتح بحثاً عن مواصلة انتصاراته

يحل أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الفتح على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين يخوض فريقي الاتفاق والخليج اختبارين صعبين حينما يستضيفان النصر واتحاد جدة، ويبحث الشباب عن استعادة توازنه حينما يواجه مضيفه الباطن.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لن تكون مهمة الفتح سهلة إذا ما أراد تحقيق نتيجةٍ إيجابية كونه سيستضيف الأهلي المنتشي بنتائجه المميزة.

وتلقى الفتح ضربةً موجعة في افتتاح مشواره بدوري جميل بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام النصر 4-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض الجمعة الماضي.

وفي المقابل يسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته بعدما بدأ الموسم بتحقيقه كأس السوبر بفوزه على الهلال بركلات الترجيح وفوزه الكبير على الاتفاق 4-1 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

ويبحث الأهلي عن تحقيق العلامة الكاملة قبل فترة التوقف التي ستمتد قرابة 28 يوماً بسبب مواجهتي الأخضر السعودي أمام تايلند والعراق في التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق.

وقدم النصر مستوىً لافتاً في افتتاح مشواره بالدوري بفوزه على ضيفه الفتح 4-1 الجمعة الماضي.

ويأمل النصر في تعويض اخفاقه الموسم الماضي بعدما قدم مستوىً هزيلاً أنهى به دوري جميل بالمركز الثامن بعد موسمين متتالين كان حاملاً للقب.

وفي المقابل يسعى الاتفاق الى استعادة توازنه عقب عودته مجدداً إلى دوري جميل السعودي للمحترفين بعد موسمين قضاهما في دوري الدرجة الأولى.

ومني الاتفاق بخسارة ثقيلة في افتتاح مشواره بالمسابقة على ملعبه أمام حامل اللقب الأهلي 4-1.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث الاتحاد عن فوزه الثاني على التوالي حينما يحل ضيفاً على الخليج.

وبدأ الاتحاد مشواره بدوري جميل السعودي للمحترفين بتحقيق فوزٍ ثمين على الرائد 3-2، في حين يبحث الخليج عن الخروج بنتيجةٍ إيجابية بعد تلقيه الخسارة في المرحلة الأولى من أمام مضيفه الفيصلي 3-1.

وفي حفر الباطن يبحث الشباب عن تحقيق فوزه الأول على حساب مضيفه الباطن الصاعد حديثاً الى دوري جميل السعودي للمحترفين.

وخسر الشباب نقطتين ثمينتين في افتتاح مشواره بعد تعادله السلبي أمام ضيفه القادسية ويأمل في تحقيق ثلاث نقاط قبل فترة التوقف.

وفي المقابل يسعى الباطن عن مواصلة مستواه المميز الذي قدمه أمام الهلال في المرحلة الأولى والتي خسرها بصعوبة 2-صفر.

