الرويلي: اليوم سأذهب إلى جماهير التعاون

اعترف عبدالمجيد الرويلي لاعب الهلال بأن عودته إلى الملعب الذي شهد بروزه قبل أشهر يعتبر أمراً صعباً، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه سيحيي جماهير ناديه السابق حالما ينزل إلى أرضية ميدان مواجهة الهلال والتعاون.

وقال الرويلي الذي سيلعب مباراته الثالثة بقميص الهلال مقابل زملاء الأمس: اللعب أمام فريقي السابق خلال فترة قريبة أمر صعب للغاية، كذلك أمام جماهيره التي كانت تقف معي وتهتف باسمي رفقة زملائي طوال الموسم الماضي. وزاد: لكننا الآن في زمن الاحتراف ، وكافة اللاعبين يبحثون عن تأمين مستقبلهم حال تلقيهم عروضا أفضل من أجل تمثيل أندية أخرى".



وزاد عبدالمجيد: بدون أدنى شك سأقوم بتحية جماهير التعاون ومن قبلهم إدارة النادي والجهازين الفني الإداري حال نزولي أرضية الملعب، لأنه من الصعب نسيان تلك الأيام الجميلة التي قضيتها بشعار الفريق، لاسيما وهو الذي ساهم في اعادة توهجي مجددا وأوصلني إلى خارطة الأخضر السعودي".



وعن طموح فريقه الأزرق في ثاني اختباراته الدورية، أتبع: أنهينا استعداداتنا لمواجهة التعاون الذي يعتبر فريق كبير ومتمرس ويملك لاعبين مميزين، لكننا نعقد العزم على تخطيه ومواصلة الانتصارات في الدوري قبل فترة التوقف".

ولعب الرويلي موسماً واحداً بقميص التعاون، لفت خلاله أنظار الأندية بعدما أحرز 13 هدفاً ليكون رابع هدافي الدوري السعودي، وينتقل بعدها إلى الهلال لقاء 8 ملايين ريال سعودي.

وشارك الرويلي مع التعاون خلال الموسم المنقضي في 26 مباراة، بواقع 2231 دقيقة لعب، وضمه الهولندي بيرت فان مارفيك إلى قائمة المنتخب السعودي.

