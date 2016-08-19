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الغذامي: أنا اتحادي سابق.. والرياضة تساهم في انتاجي

المصدر: الرياض - عبدالله الدرويش
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أكد الدكتور عبدالله الغذامي، أن علاقته مع الرياضة بدأت للهروب من الأزمات الذهنية، مشيرا إلى مساهمتها بشكل كبير في تلقيه أفكار بحوثه السابقة.

وقال الغذامي في مقابلة خاصة لـ"في المرمى"، ضمن فقرة "مشاهير يمارسون الرياضة" تماشيا مع رؤية 2030: "علاقتي مع الرياضة بدأت للهروب من الأزمات الذهنية، ومعظم الأفكار التي تأتيني لبحوثي مصدرها الرياضة".

وزاد: "ممارسة الرياضة لا تحتاج إلى تكلف في اللبس والمكان، ويمكن مزاولتها بأبسط درجاتها، الرياضة ساعدتني في صحتي وأنقصت كيلو جرامات من وزني".

وعن ميوله الرياضة، أجاب الغذامي: "كنت أشجع نادي الاتحاد، أما الآن فأصبحت أشجع اللعب الجميل".

كلمات دالّة

#عبدالله الغذامي, #اتحاد جدة

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