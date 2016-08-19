كيال: ادعموا الأخضر.. ومعسكر النمسا للإعداد

طالب طارق كيال، المشرف العام على المنتخب السعودي، بضرورة الوقوف خلف الأخضر السعودي خلال مرحلته المقبلة الصعبة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن معسكر النمسا أقيم بغرض الإعداد وفق برنامج تم تحديده مسبقا.

وقال كيال ضيف "في المرمى": "البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي تم اختياره من قبل اللجنة الفنية".

وأضاف: "معسكر النمسا كان وفق برنامج مسبق، وباشراف تام من قبل المدرب الهولندي فان مارفيك، والذي يهدف إلى فترة إعداد لا خوض مواجهات ودية".

واختتم كيال حديثه: "هذه فلسفة المدرب فان مارفيك، ولكل مدرب فلسفته الخاصة، هنالك اجتماعات ومناقشات تتم بين الجهازين الفني والإداري، لكن في نهاية الأمر علينا تقبل ذلك، والوقوف جميعا خلف المنتخب، ومساندة اللاعبين في المهمة الصعبة".