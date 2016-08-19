ماذا تغير منذ مباراة الهلال والتعاون الأخيرة؟

في بريدة، وقبل 6 أشهر، الكاميروني بول إيفولو يسجل هدفا هز شباك خالد شراحيلي، هدف حقق به سكري القصيم فوزا تاريخيا على ضيفه الهلال، هو الأول خلال 22 مواجهة جمعت الفريقين على مستوى الفريق الاول منذ عام 1980.

6 أشهر مرت، أنتهى خلالها موسم وانطلق آخر، دكة بدلاء التعاون في تلك المواجهة التاريخية ودعت قائدها البرتغالي غوميز، الهولندي داريو كالزيتش حل بديلا، ايفولو انهى مواسم ثلاثة ناجحة وغادر إلى قطر، هداف التعاون عبدالمجيد الرويلي سيواجه فريقه القديم مرتديا قميص الهلال، المدافع عدنان فلاتة انتقل لاتحاد جدة، كامل المر عاد لفريقه الأول الوحدة، ربيع السفياني وخالد الزيلعي انهيا موسما بالاعارة مع التعاون.

وبقي في تشكيلة كالزيتش الرئيسية منذ اللقاء التاريخي، الحارس فايز السبيعي، ريكاردو ماتشادو، طلال العبسي، جهاد الحسين، نايف موسى، محمود معاذ، أحمد الزين، وساندرو مانويل.

وصيف بطل الدوري الهلال، ومنذ هزيمته التاريخية في بريدة، هو أيضا ودع مدربه اليوناني جيورجوس دونيس، واستقبل الأوروغوياني غوستافو ماتوساس، خالد شراحيلي لن يخشى هجوم التعاون بعد أن أوقف وحل عبدالله المعيوف بديلا عنه، خط الدفاع انتقل منه الكوري كواك تاي والبرازيلي ديغاو، فيما سيتغيب عنه في المواجهة القادمة ياسر الشهراني وعبدالله الزوري بسبب الإصابة، وسط الميدان محروم من البرازيلي إدواردو بسبب الإصابة أيضاً، فيما انتهت علاقة يوسف السالم بالفريق الأزرق.

ومنذ هدف إيفولو تبقى في تشكيلة الهلال، سلمان الفرج، ناصر الشمراني، سالم الدوسري، محمد جحفلي، نواف العابد، محمد الشلهوب، ياسر القحطاني، وسعود كريري.

