مدرب النصر: راضٍ عن فريقي.. وأطمح للأفضل

أبدى زوران ماميتش، مدرب النصر، رضاه التام عن مستوى فريقه الأصفر في مواجهتي الفتح والنجوم الماضيتين، مؤكدا تطلع فريقه إلى تقديم مستويات أفضل خلال المواجهات المقبلة.

وقال قائد الدفة الفنية للفريق الأصفر في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتفاق: "راض عن فريقي وعما تحقق أمام الفتح والنجوم، رغم أن شباكنا استقبلت هدفا، لكننا استطعنا خلق فرص كبيرة".

وأضاف: "سعداء بأن الفريق يؤدي بصورة جيدة، لكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى تقديم مستويات أفضل خلال المباريات القادمة".

وعن فترة التوقف، زاد ماميتش: "أنا مسرور بأن المنتخب السعودي لديه مشاركات، لكنني كمدرب أرى أن فترات التوقف الطويلة مزعجة، بعد مباراة الاتفاق سيكون لدينا راحة للاعبين لمدة 6 أيام قبل العودة لتجهيز الفريق لمواجهاته المقبلة".