مسعود: "موبايلي" للتشغيل.. وسنحسم ملف الرعاة قريبا

أكد أحمد مسعود، رئيس اتحاد جدة، سعيهم الحثيث إلى حسم ملف رعاة النادي خلال الفترة القليلة المقبلة، واصفا اتفاق ناديه الجداوي مع شركة موبايلي بالمشغل والشريك الحصري في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال رئيس النادي الأصفر لـ"في المرمى": "اتفاقية موبايلي تتكون من 3 أطراف، العقد بسيط جدا للتشغيل فقط وليس للرعاية".

وأضاف: "موبايلي ستتولى جزئية التطبيق الخاص بالنادي على الهواتف والأجهزة حال الأندية الأخرى، والتي تتيح للجماهير من خلالها الاشتراك والتفاعل".

واختتم مسعود حديثه: "لم نحسم بعد قرار رعاة النادي، لكننا سنسعى جاهدين إلى حسم ذلك الملف الهام قريبا".