الاتفاق يسقط النصر بهدف ليوناردو

ألحق الاتفاق الخسارة الأولى بضيفه النصر بعد فوزه عليه 1-صفر في ختام المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين واصل اتحاد جدة والأهلي انتصاراتهما بعد فوز الأول على الخليج 3-2، والثاني على الفتح 1-0.

وبدأت المباراة بإثارة كبيرة وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول مع أفضلية للنصر من حيث الأداء، وكاد الاتفاق يخطف هدفاً مبكراً بعد مرور 8 دقائق بعدما ارتكب حسين عبدالغني خطأً فادحاً حينما حاول مراوغة اللاعب علي الزقعان الذي خطف الكرة ومررها للمهاجم هزاع الهزاع الذي سددها بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله العنزي.

ورد النصر سريعاً على هجمة الاتفاق بعدما مرر لاعبه ربيع سفياني كرةً للمهاجم محمد السهلاوي الذي سدد الكرة بقوة لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للاتفاق للاعبه علي الزقعان الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت الحارس عبدالله العنزي بصعوبة.

وعند الدقيقة 24 تمكن البرازيلي ليوناردو ألفيس مهاجم الاتفاق بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله المدافع حسن كادش برأسه في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وكاد الغيني أبوبكر فوفانا لاعب الاتفاق يعزز تقدم فريقه بعدما ارتقى لعرضية زميله حسن كادش وحول الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 43 كان النصر قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد مهاجمه محمد السهلاوي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس أحمد الكسار.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر الكرواتي إيفان توميتشاك لاعب النصر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة رأسية من زميله محمد السهلاوي أمام المرمى ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ووضح اعتماد الاتفاق على الهجمات المرتدة والتي كاد لاعبه الغيني أبوبكر فوفانا يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله العنزي.

وسنحت للنصر فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل بعدما اخترق مهاجمه ربيع سفياني دفاع الاتفاق ومرر كرة لزميله محمد السهلاوي الذي مررها بدور للكرواتي توماسوف والذي سددها خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ حاس الاتفاق أحمد الكسار فريقه من هدفٍ محقق بعد تصديه بصعوبة لتسديدة قائد النصر حسين عبدالغني القوية ليعلن حكم المباراة محمد القرني صافرته معلناً نهاية المباراة.

وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر حقق اتحاد جدة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على الخليج 3-2.

وتقدم الاتحاد بهدف مبكر بعد مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه التشيلي كارلوس فيلانوفا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وعند الدقيقة 17 تمكن الخليج من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه الهندوراسي لوييز رودريغيز.

وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني نجح مهاجم الخليج عبدالله السالم بتسجيل الهدف الثاني بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي جاديسون سانتوس العائدة من دفاع الاتحاد ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 67 تمكن البديل عبدالعزيز العرياني من تسجيل هدف التعادل بعدما أكمل عرضية زميله فهد المولد في شباك الخليج.

وعند الدقيقة 79 أهدى المدافع عمار الدحيم فريقه الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة بعدما نجح بتسجيل الهدف الثالث.

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وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، واصل أهلي جدة انتصاراته بالفوز على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل، جاء من إمضاء لاعبه معتز هوساوي عند الدقيقة 11 من زمن المباراة.