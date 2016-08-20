داسيلفا يقود الباطن إلى فوز تاريخي على الشباب

فجّر الباطن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد نجاحه بتحقيق فوزه التاريخي الأول بدوري جميل السعودي للمحترفين بعدما أسقط ضيفه الشباب 1-صفر في المرحلة الثانية من المسابقة.

وشهد الشوط الأول أفضلية لأصحاب الأرض الذين فاجأوا ضيفهم بتسجيل هدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق المهاجم البرازيلي خورخي داسيلفا الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق بعدما أكمل تمريرة زميله خالد الدخيل في شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الشباب الذي فرض سيطرته وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه الشاب عبدالوهاب جعفر الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصلى لها الحارس مزيد العنزي بصعوبة.

وكاد الباطن يفاجئ الشبابيين بهدفٍ ثان حينما ارتقى مهاجمه مشاري العنزي لعرضية زميله بندر ناصر وحولها برأسه نحو مرمى الشباب إلا أن الحارس وليد عبدالله أبعدها في آخر لحظة.

وسنحت فرصة خطيرة للشباب للاعبه عبدالوهاب جعفر الذي تلقى كرة عرضيةً متقنة من زميله عبدالله الأسطا أمام المرمى إلا أنه فشل في وضعها بالشباك.

وواصل الشباب هجومه وكاد مهاجمه الجزائري محمد بن يطو يخطف هدف التعادل بعدما حول تسديدة زميله المدافع حسن معاذ القوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مزيد العتيبي.

وواصل الباطن اعتماده على الهجمات المرتدة وكاد لاعبه بندر ناصر أن يعزز تقدم فريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت فوق عارضة الحارس وليد عبدالله.

وفي الوقت بدل الضائع كاد مدافع الشباب حسن معاذ أن يهدي فريقه نقطة ثمينة بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مزيد العتيبي.