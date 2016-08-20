الهلال يزيد جراح التعاون بثنائية العابد والشلهوب

حقق الهلال انتصاره الثاني على التوالي في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه التعاون 2-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة، في حين تعادل القادسية أمام ضيفه الفيصلي 1-1.

وعلى ستاد الملك عبدالله واصل الهلال انطلاقته القوية بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي على حساب مضيفه التعاون 2-صفر الذي مني بخسارته الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة، إذ شهدت احتساب حكم المباراة شكري الحنفوش ثلاث ركلات جزاء، اثنتان للهلال وواحدة للتعاون.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 43 التي شهدت تسجيله هدفه الأول عن طريق لاعبه نواف العابد الذي حول عرضية زميله عبدالمجيد الرويلي في شباك الحارس فايز السبيعي.

وعند الدقيقة 44 أهدر البرازيلي ليو بونانتي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من البرتغالي ماتشادو مدافع التعاون ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس فايز السبيعي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل التعاون على ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه أحمد الزين لإعاقة داخل منطقة الجزاء من لاعب الهلال سالم الدوسري إلا أن السوري جهاد الحسين أخفق في وضعها بالشباك بعدما سددها وتصدى لها الحارس عبدالله المعيوف لتعود للاعب نفسه الذي وضعها برأسه لتجد الحارس مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني نجح الهلال بتعزيز تقدمه بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه محمد الشلهوب في شباك التعاون.

وعند الدقيقة 77 أهدر مهاجم الهلال ياسر القحطاني فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما أضاع ركلة جزاء بعد تصدي الحارس فايز السبيعي للكرة بنجاح.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر تعادل القادسية أمام ضيفه الفيصلي 1-1.

وتقدم القادسية أولاً عند الدقيقة 12 عن طريق مهاجمه النيجيري باتريك إيز.

وعند الدقيقة 20 أهدر لاعب القادسية سلمان هزازي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أضاع ركلة جزاء.

ونجح الفيصلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 70 عن طريق مهاجمه فهد المنيف.