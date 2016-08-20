"الاحتراف": لم نطلب بطاقة عكايشي.. وننتظر رد إيالا

أكدت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، طلبها للبطاقة الدولية للباراغوياني فيكتور إيالا لاعب نادي النصر، في الوقت الذي أوضحت فيه أنها لم تطلب بطاقة التونسي أحمد العكايشي لاعب اتحاد جدة حتى هذه اللحظة.

وقالت اللجنة في بيان السبت: "بالنسبة للاعب الباراغواياني فيكتورايالا لاعب نادي النصر، تم طلب الشهادة الدولية للانتقال ومتبقي خمسة أيام لاستلام الرد، وبالنسبة للاعب التونسي أحمد العكايشي لاعب نادي الاتحاد حتى هذه اللحظة لم يتم طلب الشهادة الدولية للانتقال".

وزادت اللجنة في بيانها: "لا يسمح بالتسجيل المؤقت الا بعد مضي 15 يوم من تاريخ طلب الشهادة الدولية، ولايستطيع الاتحاد السعودي طلب الشهادة الدولية الا بعد تطابق البيانات عن طريق نظام الـ TMS من الناديين طالب الشهادة والنادي المنتقل منه اللاعب".