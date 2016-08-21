الاتفاق.. الابتسامة تعود عقب 981 يوماً من الانتظار

مضى عامان و8 أشهر منذ انتصر الاتفاق على أحد فرق المقدمة في الدوري السعودي، وهي الفترة الفاصلة بين فوزه على أهلي جدة أواخر 2013 وحتى تغلبه على النصر مساء السبت في الجولة الثانية من دوري جميل بهدف البرازيلي ليوناردو ألفيس.

وما بين التاريخين، غاب بطل الدوري السعودي السابق عن الأضواء موسمين كان خلالهما يقاتل في دوري الدرجة الأولى بحثاً عن البطولة التي حققها ذات يوم برصيد أبيض من الخسائر.

وفاز الاتفاق على الأهلي يوم 13 ديسمبر 2013 بهدفين نظيفين صنعهما الموهوب الشاب محمد كنو لزميليه بابا وايغو ونيكولا غريغوري، وبعد ذلك الفوز بدأ الانهيار الاتفاقي وصولاً إلى الهبوط من دوري جميل.

أمام الأهلي بالتحديد، وعقب 4 أشهر من ذلك الانتصار، سجل الأهلاويون هدفاً متأخراً ليهبط الاتفاق في الجولة الأخيرة ويبقى الشعلة في دوري جميل، وبعد أيام من الألم خرج الفريق الشرقي من نصف نهائي كأس الملك 2014 على يد الشباب الذي رفع البطولة بعد ذلك.

وغادر حينها إيوان أندوني، المدرب الروماني الذي قدم معه الاتفاق مستويات رائعة في 2009، وأحضرت إدارة عبدالعزيز الدوسري الإسباني بينات سان خوسيه، لكن الأخير أقيل من منصبه عقب أشهر، وحضر الجزائري توفيق روابح كمدرب بديل ولم يستمر حتى أنهى الاتفاقيون موسمه رفقة المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو الذي أنهى الموسم في المركز الرابع وبفارق 18 نقطة عن القادسية المتصدر.

ومع بداية الموسم الماضي، بدأت الخلافات الشرفية تشتعل في الاتفاق، مع صعود نجم الشرفي الشاب خالد الدبل وترشحه لرئاسة النادي أمام الرئيس التاريخي عبدالعزيز الدوسري، قبل أن ينسحب الأخير من السباق تاركاً الدبل وحيداً في المنافسة وحصل الأخير على التزكية أواخر أغسطس الماضي.

ومع حضور الدبل، أبرم الاتفاقيون واحدة من أكبر صفقاتهم عندما ضموا الحارس أحمد الكسار من الرائد لقاء مبلغ مالي كبير، واستبدلوا الألماني ستامب بالتونسي جميل قاسم، وتحولت مسيرة الفريق تماماً بعد تلك التغييرات لينهي دوري الدرجة الأولى بطلاً "بعد تهبيط المجزل" ويحقق الفوز على النصر بعد غياب طويل عن الانتصارات على فرق المقدمة دام 981 يوماً.