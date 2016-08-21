المنتخب السعودي: الشهراني يحتاج لأسبوعين من العلاج

كشفت الفحوص الطبية التي أجراها ياسر الشهراني لاعب الهلال والمنتخب السعودي حاجته إلى برنامج علاجي يمتد أسبوعين، ما يعني عدم قدرته على اللحاق بمباراتي الأخضر أمام تايلاند والعراق في الأول والسادس من سبتمبر المقبل.

وقال حساب المنتخب السعودي على "تويتر": أطلع المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك على نتائج الفحوص الطبية التي طلب إجراءها للاعب ياسر الشهراني من قبل الجهاز الطبي للمنتخب والتي كشفت عن حاجة اللاعب لبرنامج علاجي يمتد لقرابة أسبوعين.

وتعرض الشهراني إلى إصابة خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وغاب عن مبارياته في كأس السوبر وأول جولتين من دوري جميل.