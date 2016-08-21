"الأخضر" يهدي ماجد وخليفة وفؤاد قميص التصفيات

سلم أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأسامة هوساوي قائد المنتخب قمصان المنتخب إلى ماجد عبدالله وصالح خليفة وفؤاد أنور، نجوم الأخضر السابقين الذين حضروا أول حصة تدريبية للمنتخب السعودي في إطار تحضيراته لمواجهة تايلاند والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وتواجد نجوم الأخضر السابقين في الحصة التدريبية التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي، وسلمهم عيد وهوساوي قمصان الأخضر بأرقامهم التي اشتهروا بها أثناء فترات لعبهم في الثمانينات والتسعينات الميلادية.

وكان ماجد عبدالله وصالح خليفة أحد عناصر المنتخب السعودي الذي حقق أول لقب آسيوي في سنغافورة في العام 1984 عندما تغلب الأخضر على الصين في المباراة النهائية، بينما ارتدى فؤاد أنور قميص المنتخب السعودي في التسعينات الميلادية وأحرز هدفين في كأس العالم 1994 وحقق بطولة كأس آسيا 1996 وكأس الخليج 1994 وشارك في مونديال فرنسا 1998.