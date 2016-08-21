ماتوساس يمنح لاعبي الهلال راحة 4 أيام

منح الأوروغوياني غوستافو ماتوساس، مدرب الهلال، لاعبي فريقه راحة لمدة 4 أيام، وذلك نظير توقف المنافسات المحلية حتى السادس عشر من سبتمبر المقبل، على أن تستأنف التدريبات مساء الخميس المقبل.

وكان الفريق الأزرق قد عاود تدريباته السبت بعد تغلبه على مضيفه التعاون، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية مرانا استرجاعيا، في حين أجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا اشتمل على الجانبين اللياقي والفني.

وفي الصدد ذاته، غادر المحترف البرازيلي تياغو ألفيس إلى كوريا الجنوبية لإنهاء كافة ارتباطاته، فيما منحه الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا للأيام المقبلة.