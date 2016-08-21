هزيمة الباطن تطيح بالمعجل من إدارة الشباب

تسارعت الأحداث في نادي الشباب بعد الهزيمة التي تعرض إليها أمام الصاعد الباطن، وقرر خالد المعجل مدير الكرة بالفريق الاستقالة من منصبه، بينما عينت إدارة عبدالله القريني عمر الغامدي بدلاً منه.

وقال حساب نادي الشباب على "تويتر": قبلت الإدارة استقالة مدير الكرة خالد المعجل ، مقدمةً شكرها و تقديرها للمعجل على الفترة التي قضاها في خدمة النادي .. من جهتها قررت إدارة النادي تعيين عمر الغامدي مديراً للفريق الأول لكرة القدم .

ولم يستطع الشباب الاستفادة من لاعبيه الجدد في مباراتي الدوري أمام القادسية والباطن وفي كأس ولي العهد أمام النهضة.

