وليد عبدالله يطالب بدعم الأخضر قبل دخول معترك التصفيات

طالب وليد عبدالله حارس، المنتخب السعودي ونادي الشباب، الجماهير إلى دعم المنتخب في الفترة الحالية التي يسعى فيها السعوديون إلى تجاوز مباريات التصفيات والتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غيابهم عن آخر نسختين.

وقال وليد في تصريحات لقناة "العربية": يجب علينا الفوز في المباريات المقامة على أرضنا حتى نرتاح فيما تبقى من مباريات، كما أننا نعرف تماماً صعوبة المهمة أمام المنتخب التايلاندي المتطور، لكن نحن نشعر بالمسؤولية، ونحتاج إلى التكاتف من الجميع لتحقيق أهدافنا.

وزاد الحارس العائد إلى القائمة الدولية بعد غياب: أنا سعيد بالتواجد في هذا المكان، وفخور بارتداء القميص الأخضر، كما أن زملائي الحراس الآخرين يقدمون مستويات رفيعة، وكلنا نحضر لخدمة المنتخب السعودي.

وفي المقابل، أكد علي عواجي، لاعب أهلي جدة، عزمهم على تجاوز تايلاند في المباراة الأولى، قبل التفكير بما سيلحقها من مباريات، وأتبع: علينا أن نفكر في مباراة تايلاند وتجاوزها قبل التفكير في مباراة العراق.