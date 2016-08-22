اتحاد القدم: بخاري اتهم دون دليل.. وسنلاحقه قانونيا

أبدى اتحاد القدم السعودي أسفه على التغريدة التي كتبهت عبداللطيف بخاري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراسات الإستراتيجية عبر صفحته على "تويتر" والتي أشار فيها إلى وجود ترتيبات لتمكين الهلال من الحصول على بطولة الدوري.

وقال الاتحاد السعودي في بيان" تضمن ما كتبه بخاري اتهامات لا تستند إلى أدلة وبراهين. وأتبع البيان: سيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه سيقوم بإحالة الموضوع إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وشدد الاتحاد السعودي في بيانه على أهمية احترام منظومة رياضة كرة القدم في السعودية والعاملين فيها والمنتمين لها.

وكان بخاري قد كتب عبر صفحته الشخصية مساء الإثنين: الهلال يُمتعني جدا في لعبه وجدير بالبطولة ولكني أشم هناك عمل خفي وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكينه ببطولة الدوري دعونا نستمتع بدوري نزيه وممتع.

