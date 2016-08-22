اتحاد جدة يقيم معسكرا إعداديا في تركيا

قررت إدارة اتحاد جدة إقامة معسكر إعدادي في تركيا خلال فترة التوقف التي تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وإجازة عيد الأضحى.

ونقل حساب الاتحاد على "تويتر" عن مجلس الإدارة: سيبدأ المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في تركيا يوم 24 أغسطس الجاري ولمدة 19 يوماً، وسيتخلله مجموعة من المباريات الودية تحضيراً للفترة المقبلة.

وبدأ اتحاد جدة إعداده في مقر النادي قبل بداية الموسم، وخاض مباريات ودية تحت قيادة حسن خليفة بعدما ترك فيكتور بيتوركا، المدير الفني السابق، الفريق، كما شارك في دورة تبوك الدولية الودية وحصل فيها على المركز الثالث.

