الهلال يرفع شكوى ضد بخاري وعمر المهنا

أكدت إدارة الهلال اتخاذها الإجراءات الرسمية تجاه عبداللطيف بخاري، عضو مجلس إدارة اتحاد القدم، بعد التغريدة التي كتبها حول وجود محاولات لتمكين الهلال من الفوز ببطولة الدوري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها رفعت خطاباً لاتحاد القدم تطلب تعيين طواقم تحكيم أجنبية لكافة مباريات فريقها خلال الموسم مع تكفلها بالمبالغ المالية.

وقال الهلاليون في بيان رسمي: بدأت الإدارة القانونية بالنادي اتخاذ الإجراءات الرسمية تجاه الإساءات والاتهامات التي أطلقها عبداللطيف بخاري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ وذلك للرفع بها إلى كافة الجهات المعنية، حيث أتت اتهامات وإساءات أحد أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لتنافي النظام الأساسي للاتحاد الداعي لمحاربة التعصّب، والبعد عن التشكيك الدائم بعدالة المنافسات والبطولات التي تقع تحت مظلّته.

وزاد البيان حول عمر المهنا، رئيس لجنة التحكيم: رفعت إدارة النادي خطابًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بعد التصريحات المستفزة والمتناقضة من رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ "عمر المهنا"، حيث طالبت في خطابها بإسناد كافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على أرضه وخارج أرضه إلى حكام أجانب؛ مع تكفّلها بقيمة إحضارهم طوال الموسم الرياضي الحالي، كما سيوضح المجلس في وقت لاحق تفاصيل الشكوى التي رفعها مجلس الإدارة إلى لجنة الانضباط على خلفية الاتهامات التي أطلقها عمر المهنا تجاه الأمير نواف بن سعد أواخر الموسم الماضي.