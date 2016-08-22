جورجي الباطن يسجل أسرع هدف في الدوري

دخلت حفر الباطن تاريخ الدوري السعودي لكرة القدم في الساعة 7.10م بتوقيت السعودية، بعدما باتت المدينة الثامنة عشرة التي تستقبل مباراة في المسابقة منذ انطلاقها عام 1977.

وحقق فريقها الباطن انتصارا تاريخيا إذ أنها النقاط الثلاث الأولى في تاريخه، عندما وضع مهاجمه البرازيلي جورجي سانتوس الكرة في مرمى حارس الشباب وليد عبدالله ليصبح أول من يسجل له هدفا في تاريخ مشاركته بالدوري الممتاز.

ولا يكتسب هدف سيلفا أهميته من كونه الأول تاريخيًا للباطن فحسب بل هو الأسرع في الدوري هذا الموسم حتى الآن، إذ تم إحرازه في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

وعلى ذكر الأهداف لم تشهد صدارة قائمة الهدافين تغييرا، منصور حمزي، مهاجم فريق الفيصلي، واصل تصدّره لقائمة هدافي دوري جميل للجولة الثانية على التوالي بفضل الـ"هاتريك"، الذي سجله في مرمى الخليج بالجولة الأولى أما الاتحاد فواصل الانتصار بالنتيجة ذاتها ثلاثة لاثنين كما فعل بالجولة الأولى وفي مباراته بكاس ولي العهد.

ومنذ انطلاق النسخة الحالية من دوري المحترفين قبل ثمانية أعوام لم يُطرد أكثر من نايف القاضي مدافع فريقي الشباب والأهلي السابق الذي أقصي أربع مرات، وفي هذا الأسبوع أصبح مدافع الفيصلي محمد سالم شريكا له في هذا الرقم وهو كذلك أول من تعرض لبطاقة حمراء هذا الموسم.

الطرد الذي تعرض له محمد سالم كانت نتيجته ركلة جزاء هي واحدة من خمس أخريات في هذه الجولة أضاعها نايف هزازي لاعب القادسية، كما فعل جهاد الحسين أمام الهلال ومهاجم الأزرق ياسر القحطاني في المواجهة ذاتها أمام التعاون زميل القحطاني محمد الشلهوب كان سجل أخرى في شباك سبيعي التعاون ونجح الهندوراسي ألكسندر لوبيز في ترجمة ركلته إلى هدف في شباك الاتحاد.

جماهيريا تتأخر هذه الجولة عن نظيرتها الأولى الفراق قرابة تسعة آلاف متفرج فالأولى حضرها أكثر من اثنين وأربعين ألفا لكن نسبة إشغال الملاعب لا تزال ضعيفة جدا لم تصل حتى إلى عشرين بالمئة.

