زكي الصالح: جماهير الأخضر ستكون دافعنا أمام تايلاند

طلب زكي الصالح مدير المنتخب السعودي دعم الجماهير في فترة التصفيات، مشيراً إلى أن تواجد الجماهير في استاد الملك فهد سيكون دافعاً كبيراً للاعبي المنتخب بتقديم كل ما لديهم.

وقال الصالح لقناة "العربية": نحتاج الدعم ولمدة طويلة وليست لمباراة أو مباراتين، فالتصفيات تلعب على فترة طويلة جداً تتجاوز موسم، ونريد إشراك الدعم مع عمل الأجهزة الفنية والإدارية، ومتى ما حضرت الجماهير في ستاد الملك فهد أمام تايلاند فإن العطاء سيكون على مستوى الثقة.

وحول صعوبة المجموعات، قال زكي: كل المباريات في كرة القدم صعبة، وهذا يطلب منا تقديم كل ما لدينا، بغض النظر عن النتائج، لكن نريد رفع شعار المنتخب وتحقيق كل ما نتمناه.

