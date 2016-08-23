التاريخ لا يقف إلى جانب الأخضر أمام فرق مجموعته الكبرى

منذ مواجهتهما الأولى قبل 41 عاماً، التقى المنتخبان السعودي والعراقي في 30 مواجهة ، ودائما ما كانت الغلبة لأبناء الرافدين الذين حققوا 14 فوزاً، مقابل 8 انتصارات سعودية.

لكن في مارس من عام 1981، استهل المنتخبان حملتهما نحو مونديال اسبانيا 1982، و كانت المباراة الأولى في التصفيات وهي الأولى تجمع المنتخبين في طريق المونديال فاز بها الخضر بهدف أمين دابو وهو انتصار من ثلاثة آخرين فيما انتهى اللقاء الرابع الذي جمع المنتخبين بالتعادل بهدف لمثله حينما تواجها بالدوحة في تصفيات مونديال 1994 ولم ينجح العراقيون في تحقيق أي انتصار على الأخضر السعودي.

في اتصفيات كأس العالم 1994 التقت السعودية اليابان في الدوحة أيضا لم تشهد المباراة أي أهداف وهي الوحيدة التي جمعتهما في مشواريهما نحو البطولة العالمية هذا التعادل هو الوحيد في تاريخ مواجهات المنتخبين الإحدى عشرة فيما فاز اليابانيون سبع مرات وكان الفوز أخضرا في ثلاث مناسبات.

في اليوم الأخير من فبراير لا يأتي إلا كل أربع سنوات، وفي التاسع والعشرين منه عام 2012 أعلن اتحاد القدم السعودي استقالته أما السبب فجاء من أستراليا بعد فوزها 4-2 أقصت المنتخب الأخضر من التصفيات الأولى ، وكان المنتخب الأسترالي قد فاز على نظيره السعودي كذلك في الدمام ذهابا 3-1.

هاتان المباراتان هما الوحيدتان في طريقيهما نحو المونديال أما في مواجهات البلدين الأخرى فكانت 6 مناسبات فوز سعودي يتيم وتعادل واحد فيما بسط القادمون من أقصى الأرض سطوتهم على الأربعة الأخرى.

