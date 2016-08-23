أحمد الكسّار يخطف نجومية الجولة الثانية من دوري جميل

انتزع لاعبو نادي الاتفاق العائد مجددا لدوري الأضواء أغلبية مقاعد القائمة المثالية، فيما يظهر 6 لاعبين للمرة الأولى.

حامي عرين الاتفاق احمد الكسار، نال وبأغلبية أصوات محللينا مقعدَ الحراسة، حافظ على شباكه نظيفه من هجمات النصروايين، ليساعد فريقه في انتزاع أول ثلاث نقاط له في البطولة.

يجاوره في خانة الظهير الأيمن سعيد المولد، ظهوره الأول مع الرائد كان لافتا، ساهم بقيادة فريقه في الفوز على الوحدة حيث تسببت تسديداته بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والخمسين، أما عن الهدف الثالث فنقش باسمه في الدقيقة التاسعة والخمسين.

واستحق معتز هوساوي التواجد في مركز قلب الدفاع الأول بعدما اقنع محللينا بهدفه الذي سجله لصالح الأهلي في شباك الفتح بالقدم اليسري في الدقيقة الحادية عشر، ولأول مرة يظهر معنا البوركيني محمد كوفي في القائمة المثالية، التنظيم الدفاعي للفريق ساهم في منح الأفضلية لفريقه الاتفاق وتحقيق الفوز على النصر.

إلى جانبه في خانة الظهير الأيسر زميله في الفريق حسن كادش، الذي يطل هو الاخر معنا للمرة الأولى، نال المقعد اثر صناعته لهدف الاتفاق الوحيد على فارس نجد.

وننتقل الآن إلى خانة الوسط الأيسر، حيث كتب أيضا كارلوس فيلا نويفا اسمه من نجوم القائمة للمرة الأولى، سجل التشيلي أول أهداف الاتحاد أمام الخليج قبل أن يتعرض للطرد اثر حصوله على بطاقتين صفراوين.

البرازيلي جيلمار داسيلفا، نال مقعد الوسط الأيمن في الجولة الثانية، ابن السادسة والعشرين عاما ساهم في انتزاع الرائد لأول ثلاث نقاط له هذا الموسم اثر صناعته لهدفه الأول أمام الوحدة، في رصيده هدف واحد وصناعة آخر.

في خانة محور الارتكاز الأولى تواجد العراقي سعد عبد الأمير، لاعب القادسية فاز بالمقعد بعدما صنع هدف فريقه الوحيد أمام الفيصلي والذي أنهى به بنو قادس الجولة الثانية على التوالي بنتيجة التعادل.

إلى جانبه عبد المجيد الرويلي، نال خانة محور الارتكاز الثانية بعد مساهمته بالفوز على فريقه السابق سكري القصيم بهدفين، الرويلي الذي لعب بقميص الهلال للمرة الثانية في البطولة، دوًن في سجلاته صناعة هدف الأزرق الأول في الدقيقة الثالثة والأربعين.



وفي خط الهجوم، حيث اختار اغلبية محللينا ليوناردو الفيس في المقعد الأول، اللاعب البرازيلي تمكن من وضع بصمته مع فريقه الجديد عبر الحاق الخسارة الأولى بالنصر واحراز هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والعشرين، فيما المحترف البرازيلي جورجي سيلفا حقق مفاجأة ساهمت في نيله مقعد الهجوم الثاني، صاحب القميص 99 هز شباك الشباب بهدف هو الأسرع في الدوري حتى الآن نقش به أول فوز للباطن في دوري المحترفين.

وتألق أحمد الكسار حارس الاتفاق أمام النصر، ساهم في اختياره أفضل لاعب للجولة الثانية، الاتفاق سجل أول فوز له في البطولة احتل به المركز التاسع في الترتيب.

ولأول مرة هذا الموسم ينال التونسي جميل قاسم لقب أفضل مدرب، قائد دفة الاتفاق أعاد البسمة لمحبي الفريق بتحقيقه فوزا على النصر بعد غياب طويل عن الانتصارات على فرق المقدمة دام 981 يوما تقريبا.

