الفتح يطمئن الجماهير على ماجد المرشدي

طمأنت إدارة الفتح الجماهير على سلامة لاعبها ماجد المرشدي الذي تعرض إلى حادث سير في طريق عودته إلى الرياض بعد الإجازة التي منحها المدرب ريكاردو سابينتو للاعبيه بعد مباراة أهلي جدة وخلال فترة التوقف الحالية التي تمتد حتى منتصف سبتمبر.

وقالت إدارة الفتح عبر سمير السعود مدير الكرة: اللاعب يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بأذى، وأجرى ماجد المرشدي الفحوصات الطبية لدى الراعبي الطبي للنادي، والتي أكدت سلامة اللاعب، بينما تضررت سيارته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً عبر "سناب تشات" صوره المرشدي فور نهاية الحادث يؤكد سلامته بعدما تعرضت سيارته إلى حادث انقلاب.