الهلال يواجه الجيش القطري وديا

أعلنت إدارة الهلال عن خوض فريقها الأول مواجهة ودية أمام الجيش القطري في السابع من سبتمبر المقبل على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، وذلك استغلالا لفترة توقف منافسات الدوري بسبب استحقاقات الأخضر السعودي.

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه في "تويتر": "يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراة ودية مع الجيش القطري، مساء يوم الـ7 من شهر سبتمبر المقبل، على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة".

ونجح أزرق العاصمة في الفوز خلال مواجهتيه الدوريتين أمام الباطن والتعاون، حيث كسب الأولى بهدفين نظيفين، ومثلها أمام التعاون.