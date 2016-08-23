بخاري لـ"العربية": نريد منافسات بلا أعمال "دنيئة"

نفى عبداللطيف بخاري عضو مجلس اتحاد القدم السعودي أن يكون قد وجه اتهاماً في تغريدته لأحد المسؤولين في الاتحاد السعودي بتمكين الهلال من الحصول على بطولة الدوري، مشيراً إلى أنه كان يقصد بعض وسائل الإعلام التي خشي من تأثيرها على لجنة الحكام أو أي مسؤول آخر في اتحاد اللعبة.

وقال بخاري لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية" : عندما تنتهي البطولات نبدأ التشكيك، نقول دفع رباعي أو تحكيم. وأنا على صعيد شخصي كان لدي توقع بأن الهلال سيفوز بالبطولة قياساً على مباراته في كأس السوبر، لكن بعد الإرهاصات التي رأيتها في الإعلام وبعض الإعلاميين قد تؤثر على لجنة الحكام أو أشخاص معينين، وهذا سيعيدنا إلى دائرة الاتهامات من جديد، ونحن نتمنى أن ينتهي دورينا دون سماع الاتهامات، نريد رياضة خالية من الشد والضغوطات، وعلينا التصفيق لمن يحقق البطولة في نهاية المطاف.

وواصل بخاري توضيحاته: لا يمكن لأي مسؤول تفويز أي فريق، لكن هناك ضغوطات تؤثر لا شعورياً، والحقيقة أن ما يحدث في الصحافة والإعلام يهدم كل شيء. وزاد: عندما قلت "أشم" فأنا أقصد ما بين السطور، وكل شخص يستنبط ما يريد التعبير عنه.

