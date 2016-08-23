لجنة الانضباط تعاقب 6 أندية بغرامات تصل 180 ألف ريال

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية الأهلي والهلال والنصر والاتفاق والفيصلي والباطن 180 ألف ريال، كان للباطن النصيب الأكبر بعدما عاقبته اللجنة بدفع 110 آلاف ريال بسبب أحداث مباراته مع الشباب مساء السبت الماضي.

وفرضت لجنة الانضباط 100 ألف ريال على نادي الباطن لقيام جمهوره برمي علب المياة على المساعد الثاني وأرضية ملعب ناديهم الذي احتضن مواجهة الشباب، بالإضافة إلى تغريم حارسه الاحتياطي ناصر المحيني 10 آلاف ريال بعد دخوله أرض الملعب وهو غير مسجل بقائمة المباراة.

وعاقبت اللجنة فريق الفيصلي بدفع 20 ألف ريال، نصفها لعدم التزام حارسه بالزي الموحد مما أخر مباراته أمام القادسية، والنصف الآخر بسبب تأخره في تسليم قائمة المباراة لمدة نصف ساعة.

وفرضت اللجنة ذات العقوبة على الهلال بعد تأخره في تسليم قائمة مباراته أمام التعاون، ودخول حارسه محمد الواكد إلى أرض الملعب وهو غير مقيد في القائمة.

وبسبب تأخر أندية الاتفاق والنصر والأهلي في تسليم قوائمها قبل بداية مباريات (الاتفاق والنصر، الفتح والأهلي) فتم تغريمها 10 آلاف ريال.