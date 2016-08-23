"فض المنازعات" تلزم اتحاد جدة بدفع 756 ألفاً للقيصومة

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي، اتحاد جدة بدفع 756 ألف ريال لنادي القيصومة "درجة أولى" بدل تدريب تركي الجلفان لاعب الاتحاد الحالي والقيصومة السابق.

وتلقت إدارة القيصومة قرار غرفة فض المنازعات صباح الثلاثاء، بعدما تقدمت بشكوى ضد الاتحاد الموسم الماضي لدى الغرفة مطالبةً ببدل التدريب الخاص باللاعب.

وانتقل تركي الجلفان، اللاعب المتكون في فئات القيصومة السنية، إلى اتحاد جدة قادماً من نادي الباطن مطلع موسم 2015-2016، لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية بعدما تعرض إلى قطع في رباط ركبته الصليبي قبل 10 أشهر، ومن المنتظر أن ينتظم في صفوف الفريق خلال معسكر الفريق المقبل والمقرر إقامته في تركيا.

