الأخضر ينهي معسكر الدوحة برباعية لاوس

تغلب المنتخب السعودي على نظيره لاوس ودياً برباعية لا رد لها، في مباراة ودية احتضنها معسكر الأخضر المقام حالياً في الدوحة، عبر أهداف تيسير الجاسم ومحمد السهلاوي وعلي عواجي وحسين المقهوي.

وبدأ بيرت فان مارفيك المباراة بياسر المسيليم ومحمد البريك وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومنصور الحربي، وفي خط الوسط عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وسلمان مؤشر ونواف العابد وتيسير الجاسم ومحمد السهلاوي في المقدمة.

وأحرز الجاسم الهدف الأول في الدقيقة 26، وفي مطلع الشوط الثاني سجل السهلاوي هدفه، قبل أن يقحم فان مارفيك كلاً من وليد عبدالله وحسن معاذ ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل وعبدالرحمن العبيد وعبدالعزيز الجبرين وعبدالمجيد الرويلي وفهد المولد وحسين المقهوي، ثم دفع بنايف هزازي وعلي عواجي.

وفي الدقيقة 66 سجل عواجي الهدف الثالث، وبعده بدقائق سجل المقهوي الهدف الرابع.

ومنح المدرب الهولندي لاعبيه راحة يومين تبدأ عقب التدريب الصباحي ليوم الخميس الذي سيحتضنه نادي الشباب.