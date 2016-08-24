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التعاون يطلب حكاماً أجانب لمباراة الديربي

المصدر: العربية.نت
من مباراة الفريقين في الموسم الماضي
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أودعت إدارة التعاون قيمة تكلفة إحضار طاقم تحكيم أجنبي في حساب الاتحاد السعودي، ليقود مباراته أمام الرائد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.

وقالت إدارة التعاون في خبر صحافي: رفعت إدارة التعاون خطاباً لأمانة اتحاد القدم العامة تطلب من خلاله تكليف طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباراة الرائد التي ستقام يوم 16 سبتمبر المقبل، وتم إيداع قيمة تكاليف الطاقم الأجنبي في حساب الاتحاد السعودي.

وأدار فيكتور كاساي المباراة الأولى بين الفريقين في الموسم الماضي عندما فاز التعاونيون بهدفين لا رد لهما، فيما كان مرعي عواجي حكماً لمباراة الإياب والتي انتهت بالتعادل 1-1 أواخر الموسم الفائت.

كلمات دالّة

#التعاون, #الرائد, #مرعي عواجي, #فيكتور كاساي

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