دوري "جميل": قصة جولتين في موسمين

انقضت جولتان من الدوري السعودي، قبل أن تدخل الأندية في فترة توقف لبت من خلالها بعض الأسماء نداء المنتخبات.

ومن خلال الـ 14 مباراة التي لعبت، توضحت الكثير من الأرقام التي تعطي انطباعا حول شكل الدوري و نتائجه حتى هذه اللحظة، وبالمقارنة بين الجولتين الأولى والثانية من هذا الموسم و نظيرتيها في الموسم الماضي، نجد ارتفاعا في عدد المباريات التي سجل فوز فيها، حيث سجل هذا الموسم 12 فوز مقارنة بـ 10 في الموسم الماضي.

كما شهد عدد الأهداف المسجلة في الجولتين ارتفاعا حيث تم احراز 42 هدفا هذا الموسم مقارنة بـ 33 فقط الموسم الماضي.

وسجل اللاعبون المحليون 25 هدفا هذا الموسم بفارق 10 أهداف عن الموسم الماضي، بينما تمكن الأجانب من إحراز 15 هدفا هذا الموسم مقارنة بـ 18 في المنصرم.



الزيادة عن الموسم الماضي طالت أيضا الانذارات، حيث اصدر حكام جولتي هذا الموسم 45 بطاقة مقابل 41 الموسم الماضي، أما البطاقات الحمراء فنقصت واحدة بواقع اثنتين في الحالي و ثلاثة في الماضي.



ويبدو وجود الباطن و الاتفاق ساهم في تزايد الحضور الجماهيري هذا الموسم، إذ بلغ 75438 مقابل 61962 الموسم المنقضي، فيما معظم الاحصاءات التي تابعناها ايجابية بانتظار ما ستقدمه لنا الجولات المقبلة مع عودة الدوري في السادس عشر من سبتمبر المقبل.

