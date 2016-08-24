سعيد المولد: الرائد حقق لي كل ما أريد

أكد سعيد المولد، المنضم مؤخرا إلى صفوف الرائد، أنه اختار ناديه الجديد كونه الأنسب والذي حقق له كل ما يرغب به حين عودته إلى البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى طموح فريقه بتقديم مستويات أفضل مغايرة عن سابقها خلال منافسات الموسم الحالي.

وقال المولد العائد مجددا إلى الدوري السعودي عقب فترة احترافية قضاها مع فارنزي البرتغالي: "بالنسبة لي كانت بداية موفقة وقوية مع الرائد، ودائما ما أطمح لتقديم الأفضل، خصوصا على مستوى فريقي الذي نافس على البقاء خلال الموسم المنقضي".

وزاد في حديثه: "منذ عودتي من تجربتي الاحترافية في صفوف فارنزي البرتغالي، البعض اجتهد وتحدث عن مستقبلي، لكنني التزمت الصمت حتى أخترت الرائد في تجربة جديدة، وذلك كونه الأنسب والذي حقق لي كل ما أريد، هو ناد كبير وله جمهور عريض أطمح لإسعاده في قادم المواجهات".