ويسلي لوبيز: وفاتي نكتة سخيفة

استغرب ويسلي لوبيز، لاعب الهلال السابق، من شائعات وفاته خلال حصة تدريبية، والتي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يعيش أفضل فترات حياته إلى جانب عائلته.

وقال ويسلي في حديث هاتفي مع صحيفة "فانتيك" الرومانية: أعتقد بأن شخصاً ما أراد إطلاق نكتة على حسابي، واستغربت الحقيقة كيف انتشرت الشائعة بهذا الشكل، حتى إني سمعت أن أحدهم قتلني، أؤكد من خلالكم بأني أعيش بصحة جيدة إلى جانب عائلتي، وتوقفت عن كرة القدم خلال الموسم الحالي.

وانتشرت شائعة وفاة ويسلي خلال حصة تدريبية لفريقه في وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع الجاري.

ولعب ويسلي لوبيز في صفوف الهلال في موسم 2012-2013، وحقق معه كأس ولي العهد على حساب النصر بركلات الترجيح.