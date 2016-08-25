أهلي جدة يبقي العطالله في صفوفه حتى 2018

جددت إدارة أهلي جدة تعاقدها مع حارس مرمى فريقها الأول باسم العطالله لمدة موسمين مقبلين، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي الخميس.

وبث النادي الأخضر الخبر عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وكتب: "جددت إدارة النادي عقد حارس مرمى الفريق الكروي الأول باسم العطالله لموسمين حتى عام 2018".

وارتدى العطالله شعار التعاون خلال منافسات الموسم قبل الماضي، وبات إحدى الركائز الأساسية التي اعتمد عليها جوزيه غوميز، مدرب التعاون السابق وأهلي جدة الحالي، قبل أن يعود مجددا إلى أسوار النادي الجداوي ويحقق رفقة زملائه ثنائية الدوري وكأس الملك أمام النصر، وأخيرا لقب السوبر اللندني أمام الهلال.