إدارة النصر باستغراب: لماذا تُسرّب خطاباتنا ؟

أبدت إدارة النصر استغرابها في بيان من تسريب عدد من الخطابات الرسمية المتداولة بينها وبين اتحاد القدم السعودي، مؤكدة بأنها ستتبع الخطوات الرسمية والقانونية تجاه هذا الأمر.

وقال النصراويون في بيانهم: هذا التسريب تجاوز حدوده إلى النشر في وسائل الإعلام رغم سرية بعض هذه الخطابات ووجود توجيهات رسمية من الجهات العليا تؤكد ان مثل هذا العمل يعد مخالفة نظامية من قبل الجهات العليا توجب العقوبة، ومما يزيد الاستغراب أن هذه التسريبات خاصة بالنصر فقط من بين جميع أندية المملكة التي بلا شك لها مخاطبات ومراسلات مع اتحاد القدم.

وزاد البيان: إدارة النادي ترفض بشدة مثل هذه التسريبات وهذا المسلك، الذي يهدف إلى الإساءة والإضرار بالنادي وتشويه صورته وتؤكد بأنها لن تتنازل عن حقها باتباع الإجراءات النظامية والقانونية تجاه من قام ويقوم بهذا العمل الذي يتنافى مع أمانة المسؤولية.

وختم بيان النصر: تتطلع إدارة النصر لأن تقوم إدارة الاتحاد السعودي بدورها في هذا الأمر الذي يعد تجاوزاً على مهنية وأسلوب وأمانة العمل.