الخليج يعزز دفاعاته بالسنغالي فرانسوا

أعلنت إدارة نادي الخليج عن تعاقدها مع المدافع السنغالي أداما فرانسوا لاعب هجر لتمثيل فريقها الأول لمدة موسم.

وبث النادي الشرقي الخبر عبر بيان قال فيه: "أنهت إدارة الخليج تعاقدها مع المدافع السنغالي أداما فرانسوا ( 26 سنة ) لاعب نادي هجر وذلك لمدة موسم، حيث خضع فرانسوا إلى فحص طبي لدى الراعي الطبي CLINIC 9 قبل مراسم التوقيع الرسمي والتي أجريت اليوم الخميس في النادي بسيهات بحضور جعفر سليس مدير الاحتراف، ووسيط اللاعب فهد ابو عائشة".

يذكر أن فرانسوا يجيد اللعب في خط الدفاع، وخاض تجربة احترافية في نادي فيتوريا سيتوبال البرتغالي، قبل أن ينتقل في الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى هجر وخاض معه 12 مباراة في دوري جميل للمحترفين.