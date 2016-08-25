الرياض تشهد انتخابات 17 اتحادا رياضيا

انتخابات الاتحادات الرياضية السعودية، رئيس الاتحاد ونصف أعضاءه يتم تعيينهم من قبل اللجنة الأولمبية، فيما يتم انتخاب النصف الآخر.

وهذه الانتخابات تتم في 17 اتحادا، بإجمالي 97 مقعدا منتخبا.

في الخامس عشر من يونيو الماضي بدأ قيد الناخبين والمرشحين، وفي الثامن والعشرين من ذات الشهر تم الإعلان عن القوائم الأولية، المرشحون بلغوا 159 فيما بلغ عدد الناخبين 488 يمثلون إجمالي الأندية الممارسة لكل لعبة.

وبعد مراحل من الاعتراض على الترشح ثم الاستئناف، الثالث والعشرين من يوليو الماضي أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، انخفض العدد من 159 إلى 57 يتنافسون على 97 مقعدا.

وفي الاتحادات، اتحاد ألعاب القوى يبحث عن 9 أعضاء منتخبين، 6 تقدموا للترشح قبل منهم مرشحا واحدا فقط في القائمة النهائية، عضو مزكى وثمانية شاغرين.

اتحاد كرة الطائرة، يبحث عن 7 أعضاء، تقدموا 19 وقبلت 7 ترشيحات، تزكية بكامل عدد المقاعد المطلوبة.

اتحاد كرة اليد، يبحث عن 7 أعضاء، تقدموا 12 وقبل 5، تزكية مع مقدعين شاغرين.

اتحاد كرة السلة، لشغل 7 مقاعد تقدم 11 مرشحا قبلت 5 تشريحات، تزكية مع مقعدين شاغرين.

اتحاد السباحة لـ7 مقاعد، ترشح 4 أعضاء قبلوا جميعا، تزكية مع 3 مقاعد شاغرة.

اتحاد التايكوندو، يبحث عن 5 أعضاء منتخبين، تقدم 12. وقبل 6، انتخابات.

اتحاد كرة الطاولة، لـ5 أعضاء تقدم 9 قبلت 4 ترشيحات تزكية مع مقعد شاغر.

اتحاد رفع الأثقال، لشغل 5 مقاعد، ترشح 9 قبل 2 فقط، تزكية مع 3 مقاعد شاغرة.

اتحاد التنس، يبحث عن 5 أعضاء، ترشح 8 قبل 4 ، تزكية مع مقعد شاغر.

اتحاد المبارزة، يبحث عن 5 أعضاء أيضا، ترشح 8 قبلت 3 ترشيحات، تزكية مع مقعدين شاغرين.

اتحاد الكاراتيه، لـ5 أعضاء، ترشح 7 قبلت 5 ترشيحات، تزكية بكامل العدد المطلوب.

اتحاد الدراجات، لـ5 مقاعد ترشح 6 قبل نصفهم، تزكية مع مقعدين شاغرين.

اتحاد المصارعة، لـ5 مقاعد ترشح 5، قبلت 3 ملفات، تزكية مع مقعدين شاغرين.

اتحاد الجمباز، لـ5 مقاعد ترشح 5 قبل 2 تزكية مع ثلاثة مقاعد شاغرة.

اتحاد الملاكمة، لشغل 5 مقاعد، تقدم 5 قبل 1 فقط ليزكى وتبقى 4مقاعد شاغرة.

اتحاد الإسكواش، يبحث عن 5 أعضاء، ترشح 4 أعضاء قبل 2 تزكية مع 3 مقاعد شاغرة.

اتحاد الجودو، لـ5 مقاعد، تقدم 5 اسقطوا جميعا في القوائم النهائية، لا إنتخابات.

والحصيلة، انتخابات في اتحاد التايكوندو، تزكية كاملة في اتحادي كرة الطائرة والكاراتيه، لا إنتخابات في اتحاد الجودو، والبقية تزكية مع مقاعد شاغرة.

