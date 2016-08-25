الفهمي يرتدي شعار الوحدة على سبيل الإعارة

انضم ياسر الفهمي لاعب أهلي جدة إلى صفوف نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بحسب ما أعلنه النادي المكّي الخميس.

وبث الوحدة الخبر عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وكتب: "ياسر الفهمي وحداوياً إعارة لمدة عام".

وتعاقد الوحدة خلال الموسم الحالي مع كل من: كامل الموسي (الأهلي)، مختار فلاته (الاتحاد)، معتز الموسى وربيع الموسى (نجران)، كامل المر (التعاون)، يحيى المسلم وعبدالله الشامخ وعبد الله السديري (الهلال)، فريد الحربي (الحزم)، عماد الدوسري (الطائي)، بدر الشهراني (الرياض)، إلى جانب البرازيلي فيليب باريتو، وأود داجولو القادم من إفريقيا الوسطى.