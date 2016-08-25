الكسّار: نسعى لإثبات الوجود بين الأندية الكبار

أكد أحمد الكسار، حارس مرمى الاتفاق، أن طموح فريقه بعد عودته إلى دوري الأضواء هو مقارعة الأندية واثبات الوجود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدرب الحراس الحالي ساهم بشكل كبير في تطور مستوياته خلال الفترة الأخيرة.

وقال الكسار ضيف "في المرمى": "الفوز أمام النصر كان بداية الإنطلاقة للموسم الجديد، كنا نتمنى ذلك منذ المباراة الأولى أمام الأهلي، لكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث قبل فترة التوقف لأنها بلاشك تعد دافعا كبيرا".

وأضاف في حديثه: "كان هدفنا الموسم الماضي العودة مجددا إلى دوري الكبار وتحقق لنا ذلك، المجموعة الحالية كلها تفاؤل وإصرار على تقديم المزيد والأفضل لنادي الاتفاق وجمهوره".

وعن تألقه خلال مواجهة النصر الأخيرة، زاد الكسار: "مدرب الحراس ساهم كثيرا في تطور مستوياتي خلال الفترة الأخيرة، وهو من سبق له التدريب في أندية كبار الدوري السعودي، أطمح دائما وأبدا لتقديم الأفضل، وطموح فريقي هو مقارعة الأندية الند بالند واثبات الوجود".