خالد بن بندر: العملية الانتخابية نصف إلكترونية

أكد الأمير خالد بن بندر، رئيس لجنة انتخابات الاتحادات الرياضية السعودية، أن العملية الانتخابية في دورتها الثالثة ستكون نصف إلكترونية وللمرة الأولى، مشيرا إلى أن النتائج الأولية ستعلن في اليوم ذاته.

وقال في حديثه لـ"في.المرمى": "العملية الانتخابية في دورتها الثالثة ستكون نصف إلكترونية وللمرة الأولى، وذلك نظير استخراج بطاقات إلكترونية بعكس المرات السابقة".

وأردف: "يتم إعلان النتائج الأولية في اليوم ذاته، ومن ثم الإنتقال إلى مرحلتي الطعون والاستئناف، قبل أن يتم دراسة الاستئنافات المقدمة ومن ثم إصدار القرارات النهائية حيال ذلك".

