عمر المهنا: لجنة الحكام لم توقف تركي الخضير

كشف عمر المهنا رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد القدم السعودي، أن لجنته لا علاقة لها بقرار حرمان تركي الخضير من أنشطة كرة القدم لمدة شهر وتغريمه 40 ألف ريال.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت حرمان الخضير من أي نشاط كروي لمدة شهر وتغريمه 40 ألف ريال، في قرار لم يعتد عليه متابعو كرة القدم السعودية، كون عقوبات قضاة الملاعب داخلية ونادراً ما يصدر بشأنها إعلان رسمي.

وقال المهنا لـ"العربية.نت": لجنة الحكام لا علاقة لها بإيقاف تركي الخضير، القرار جاء من لجنة الانضباط، وهي – كما اللجان القضائية الأخرى - لها استقلالية تامة، ونحن في لجنة الحكام وجميع منسوبي اللجنة نحترم قراراتها.

وعن ما إذا كان قرار إيقاف الخضير وتغريمه جاء نتيجة تقرير مراقب الحكام، أجاب: لم يصلنا إلا التقرير الخاص بأداء الحكام، أما تقرير واقعة المخالفة فهذا أمر لا علاقة لنا به.

وعن التواصل بين اللجنتين قبل اتخاذ القرار، أجاب المهنا بشكل عام دون تحديد قضية الخضير: قد يحصل هناك تواصل أو استفسار عن بعض المعلومات بين اللجنتين، وهذا أمر طبيعي.

وكان الخضير حكماً رابعاً في مباراة التعاون والهلال التي انتهت لمصلحة الأخير بهدفين لا رد لهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين.