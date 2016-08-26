السديري: جماهير الهلال آلمتني.. والدعيع لن يتكرر

قدم عبدالله السديري، المنضم مؤخرا إلى صفوف الوحدة على سبيل الإعارة من الهلال، اعتذاره للجماهير الهلالية عن الأخطاء التي وقع بها خلال مواجهة اتحاد جدة الدورية في الموسم الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة تلقيه قرار مغادرته أسوار النادي الأزرق.

وقال السديري في مقابلة خاصة لـ"في المرمى": تأقلمت كثيرا على الأجواء في مكة، وأطمح للظهور بشكل رائع ولائق مع فريق الوحدة".

وأضاف: "لعبت مع الهلال ثلاثة مواسم، جمهور الهلال كان قاسيا عليّ، ومن الصعب أن تجد حارسا بمواصفات محمد الدعيع".

وزاد السديري في حديثه: "الخطأ وارد في عالم كرة القدم، أخطأت أمام الاتحاد خلال الموسم الماضي، وهذا أمر طبيعي، نظرا لغيابي الطويل عن تمثيل الفريق، وأعتذر عن ذلك لجمهور الهلال، كذلك أخطأت أمام الرائد، لكنني في طبيعة الحال راض عما قدمته".